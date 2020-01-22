Так он прокомментировал отказ президента Литвы Гитанаса Науседы принимать участие во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста, несмотря на ранее анонсированный визит политика на мероприятие.
«Для меня вообще удивительно, что он планировал туда поехать. Потому что это цинизм, издевательство и гнусность. Люди, которые провозгласили членов "Литовского фронта активистов" своими национальными героями, а именно членов "Литовского фронта активистов", ответственных за Холокост на территории Литвы, теперь еще собирались отдавать дань памяти миллионам евреев», — сказал историк.
Форум пройдет в Израиле 23 января. Вместо президента представлять Литву на форуме будет спикер Сейма Викторас Пранцкетис.
При этом президент Науседы поедет 27 января на мероприятия в честь 75-летия освобождения узников Освенцима в Польше, чтобы, по его словам, «отдать дань уважения миллионам евреев, жизни которых во время Второй мировой войны унес Холокост».