Представители власти Литвы поддерживают нацистов, устроивших Холокост на территории страны, и в то же время посещают мероприятия, посвященные погибшим в результате Холокоста евреям, что не может не вызывать удивления, сказал историк Армен Гаспарян в комментарии агентству Sputnik 21 января

Так он прокомментировал отказ президента Литвы Гитанаса Науседы принимать участие во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста, несмотря на ранее анонсированный визит политика на мероприятие.

«Для меня вообще удивительно, что он планировал туда поехать. Потому что это цинизм, издевательство и гнусность. Люди, которые провозгласили членов "Литовского фронта активистов" своими национальными героями, а именно членов "Литовского фронта активистов", ответственных за Холокост на территории Литвы, теперь еще собирались отдавать дань памяти миллионам евреев», — сказал историк.

Когда они пришли. Подлинная история о том, как Запад не замечал Холокост и его жертв © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк Викторас Пранцкетис.

При этом президент Науседы поедет 27 января на мероприятия в честь 75-летия освобождения узников Освенцима в Польше, чтобы, по его словам, «отдать дань уважения миллионам евреев, жизни которых во время Второй мировой войны унес Холокост».