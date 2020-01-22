Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал агрессивно навязывающих тренды в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) украинских депутатов «политическими ротвейлерами». Запись он опубликовал в своем Twitter-аккаунте 21 января

Украинская делегация в ПАСЕ запланировала ряд мероприятий по Крыму — Ясько © РИА Новости, Доминик Бутен | Перейти в фотобанк Елизавета Ясько заявила, что новый состав продолжит политику старой делегации и не будет «дружить с агрессором», и пообещала продолжить распространять антироссийские настроения в ПАСЕ.

«Если депутаты Рады, как говорит Ясько, хотят быть в ПАСЕ "трендсеттерами" (не путать с сеттерами и ретриверами), то им не следует пытаться оспорить полномочия делегации России. Запрос ныне в Совете Европе не тот. "Политические ротвейлеры" всем надоели. В тренде — меньше агрессии», — написал Пушков.

Если депутаты Рады, как говорит Ясько, хотят быть в ПАСЕ «трендсеттерами» (не путать с сеттерами и ретриверами), то им не следует пытаться оспорить полномочия делегации России. Запрос ныне в Совете Европе не тот. «Политические ротвейлеры» всем надоели. В тренде — меньше агрессии. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 21, 2020

Стоит отметить, что несколько дней назад он предсказал, что возвращение Украины в ПАСЕ для России будет означать возобновление нападок украинских парламентариев. При этом сенатор отметил, что украинские депутаты переоценили возможности своего бойкота в ПАСЕ и поняли, что он не произвел на ассамблею желаемого эффекта.

В четверг, 16 января, Верховная Рада приняла постановление о возвращении украинской делегации к работе в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в 2020 году. Ближайшая сессия ПАСЕ запланирована на 27-31 января в Страсбурге (Франция).