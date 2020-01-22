Ранее глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько заявила, что новый состав продолжит политику старой делегации и не будет «дружить с агрессором», и пообещала продолжить распространять антироссийские настроения в ПАСЕ.
«Если депутаты Рады, как говорит Ясько, хотят быть в ПАСЕ "трендсеттерами" (не путать с сеттерами и ретриверами), то им не следует пытаться оспорить полномочия делегации России. Запрос ныне в Совете Европе не тот. "Политические ротвейлеры" всем надоели. В тренде — меньше агрессии», — написал Пушков.
Если депутаты Рады, как говорит Ясько, хотят быть в ПАСЕ «трендсеттерами» (не путать с сеттерами и ретриверами), то им не следует пытаться оспорить полномочия делегации России. Запрос ныне в Совете Европе не тот. «Политические ротвейлеры» всем надоели. В тренде — меньше агрессии.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 21, 2020
Стоит отметить, что несколько дней назад он предсказал, что возвращение Украины в ПАСЕ для России будет означать возобновление нападок украинских парламентариев. При этом сенатор отметил, что украинские депутаты переоценили возможности своего бойкота в ПАСЕ и поняли, что он не произвел на ассамблею желаемого эффекта.
В четверг, 16 января, Верховная Рада приняла постановление о возвращении украинской делегации к работе в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в 2020 году. Ближайшая сессия ПАСЕ запланирована на 27-31 января в Страсбурге (Франция).