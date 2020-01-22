Российскому певцу Александру Серову, который, по данным Киева, посещал Крым, не запрещали въезд на Украину. Об этом в ответ на запрос издания «Апостроф» 21 января рассказали в Службе безопасности Украины (СБУ)

В 2018 году Серов, выступая на российском телевидении, заявил, что после поездки в Севастополь его перестали пускать на Украину, хотя его имени нет в черном списке Минкульта.

СМИ: Гастролировавший в Крыму Александр Серов выступит в Киеве © РИА Новости, Екатерина Лызлова | Перейти в фотобанк запрос журналистов в СБУ ответили, что по состоянию на дату запроса запрета на въезд в страну у Серова нет. При этом в ведомстве отметили, что Государственная пограничная служба Украины была проинформирована о факте нарушения правил пересечения границы.

Ответа от Государственной пограничной службы пока нет.

Ранее депутаты Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» обратились в СБУ с просьбой запретить въезд на Украину Александру Серову, концерт которого запланирован на 23 марта во Дворце «Украина».