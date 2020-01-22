В 2018 году Серов, выступая на российском телевидении, заявил, что после поездки в Севастополь его перестали пускать на Украину, хотя его имени нет в черном списке Минкульта.
В ответ на запрос журналистов в СБУ ответили, что по состоянию на дату запроса запрета на въезд в страну у Серова нет. При этом в ведомстве отметили, что Государственная пограничная служба Украины была проинформирована о факте нарушения правил пересечения границы.
Ответа от Государственной пограничной службы пока нет.
Ранее депутаты Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» обратились в СБУ с просьбой запретить въезд на Украину Александру Серову, концерт которого запланирован на 23 марта во Дворце «Украина».