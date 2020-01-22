Киевлянин Максим Гавриленко придумал, как делать оправы для очков из вторсырья. Об этом 22 января сообщает znaj.ua

Украинские школьники изобрели первого в мире робота-вышивальщика © Sarah Altendorf / flickr

После обработки на цифровом станке продукт шлифуют вручную. В итоге получается прочная, легкая и экологичная оправа.

«Был момент, когда я прессовал уже полгода, и подумал: что я вообще делаю? Я уже полгода прессую кофе, я не зарабатываю денег, вкладываю все, что у меня есть, делая непонятно что, и, может, это вообще никому не нужно?» — рассказал Гавриленко.

В течение ближайших шести месяцев Максим планирует заработать 100 млн долларов, чтобы вложить их в свой стартап.