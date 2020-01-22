Очки 27-летнего изобретателя создают из кофейного жмыха и льняных опилок, также в составе используют натуральный клей на базе соевого масла.
После обработки на цифровом станке продукт шлифуют вручную. В итоге получается прочная, легкая и экологичная оправа.
«Был момент, когда я прессовал уже полгода, и подумал: что я вообще делаю? Я уже полгода прессую кофе, я не зарабатываю денег, вкладываю все, что у меня есть, делая непонятно что, и, может, это вообще никому не нужно?» — рассказал Гавриленко.
В течение ближайших шести месяцев Максим планирует заработать 100 млн долларов, чтобы вложить их в свой стартап.