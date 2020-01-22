Новозаводской районный суд Чернигова обязал выплатить 270 тысяч гривен (686 тысяч рублей) компенсации морального ущерба женщине, которая ранее была обвинена в распространении порнографии, передает УНИАН 21 января

В США украинку приговорили к 20 годам за создание детской порнографии © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк Отмечается, что жительница Чернигова обратилась в суд с просьбой взыскать с госбюджета Украины в ее пользу 500 тысяч гривен (1,3 миллиона рублей) в качестве компенсации морального ущерба, причиненного незаконными действиями правоохранительных органов.

Как пояснила истица, «вследствие незаконного привлечения ее к уголовной ответственности, незаконного применения мер пресечения, проведение обыска в доме и незаконного пребывания под следствием и судом в течение 52-х месяцев ей причинен моральный вред, который заключается в нарушении нормальных жизненных связей, ухудшении отношений с окружающими людьми».

Среди прочего указывалось, что у женщины, которая занимается воспитанием троих детей, ухудшились семейные отношения и испортились родственные связи.

Согласно материалам дела, в 2014 году жительницу Чернигова обвинили в распространение порнографических материалов, что карается лишением свободы на срок от трех до семи лет. Отмечается, что, будучи зарегистрированной «моделью» на одном из порносайтов, женщина принимала заказы на видеопродукцию порнографического характера со своим участием, за что получала денежное вознаграждение в виде безналичных переводов.

В 2015-м ее приговорили к трем годам заключения с испытательным сроком в один год, но позже дело направили на новое рассмотрение и женщина была оправдана. Новозаводской районный суд признал, что «демонстрацию в режиме реального времени сцен сексуального характера с применением телекоммуникационных средств» нельзя считать изготовлением порнографической видеопродукции, а ее передачу через интернет нельзя считать распространением порнографии.

После этого жительница Чернигова решила получить компенсацию морального вреда. Суд удовлетворил ее иск частично и решил взыскать в ее пользу 270 тысяч гривен на возмещение морального вреда, а также 3,75 тысяч гривен (9,5 тысяч рублей) на возмещение материального ущерба.

Стоит отметить, что, согласно отчету Pornhub Insights за 2019 год, Украина уже второй год подряд занимает 16-е место по числу просмотров на сайте Pornhub, обогнав Таиланд, Россию, Аргентину и Швецию.