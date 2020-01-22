«Микитась очень обиделся на Кличко, который пообещал ему беспроблемный выезд со страны и взял за это деньги. Кличко действовал "втемную", ведь получил отказ от всех у кого просил, но уверил, что вопрос решен на уровне Ермака и руководителей силовых структур», — говорится в сообщении.
Источник также отмечает, что Микитась в бешенстве и уже не раз звонил Кличко с угрозами.
Максим Микитась был арестован по подозрению в присвоении 82 млн гривен государственных средств при обмене квартир для военных Нацгвардии.
В конце октября 2019 года его освободили под залог в 5,5 млн гривен. В понедельник, 20 января, Микитася задержали в аэропорту Борисполь при попытке покинуть страну.