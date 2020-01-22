Мэр Киева Виталий Кличко пообещал экс-нардепу Максиму Микитасю помочь беспрепятственно покинуть страну и взял за это деньги. Об этом во вторник, 21 января, сообщил Telegram-канал «Источники Шаурмы Зеленского» со ссылкой на неназванного сотрудника МВД Украины

«Микитась очень обиделся на Кличко, который пообещал ему беспроблемный выезд со страны и взял за это деньги. Кличко действовал "втемную", ведь получил отказ от всех у кого просил, но уверил, что вопрос решен на уровне Ермака и руководителей силовых структур», — говорится в сообщении.

Экс-депутат Рады Микитась хотел вылететь в Лондон на лечение – источники © Максим Микитась / mikitas.com.ua

Максим Микитась был арестован по подозрению в присвоении 82 млн гривен государственных средств при обмене квартир для военных Нацгвардии.

В конце октября 2019 года его освободили под залог в 5,5 млн гривен. В понедельник, 20 января, Микитася задержали в аэропорту Борисполь при попытке покинуть страну.