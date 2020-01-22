Островский 24 июля 2018 года на пешеходном переходе сбил десятилетнюю Настю Артемову. Девочка скончалась в машине скорой помощи.
Суд отправил его под стражу, однако в СИЗО 23-летний Островский стал «смотрящим». Так на уголовном жаргоне называют заключенного, который следит за ситуацией в местах лишения свободы.
При этом новый криминальный авторитет по прозвищу Кирюха ранее никогда не отбывал срок.
«Это тянет на сенсацию в криминальном мире. По одной из версий, о парне договорилась с авторитетами его родня. По другой — место для него просто купили», — цитирует издание свой источник в уголовной среде.
Как сообщает «Страна», джип, на котором ехал Островский, зарегистрирован на известного в криминальном мире Киева авторитета по кличке Саша Оболонский.
Свою вину Островский, пытавшийся убежать с места аварии, признал лишь частично.