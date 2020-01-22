Кирилл Островский, который на "Хаммере" устроил смертельное ДТП в Киеве летом 2018 года, занял солидное положение среди сокамерников в Лукьяновском СИЗО столицы. Об этом 22 января сообщило издание «Страна.UA» со ссылкой на собственный источник в криминальных кругах

Виновник ДТП в Киеве: Я пытался помочь девочке © Дмитрий Щеблюк | Дмитрий Щеблюк | Перейти в фотобанк Настю Артемову. Девочка скончалась в машине скорой помощи.

Суд отправил его под стражу, однако в СИЗО 23-летний Островский стал «смотрящим». Так на уголовном жаргоне называют заключенного, который следит за ситуацией в местах лишения свободы.

При этом новый криминальный авторитет по прозвищу Кирюха ранее никогда не отбывал срок.

«Это тянет на сенсацию в криминальном мире. По одной из версий, о парне договорилась с авторитетами его родня. По другой — место для него просто купили», — цитирует издание свой источник в уголовной среде.

Как сообщает «Страна», джип, на котором ехал Островский, зарегистрирован на известного в криминальном мире Киева авторитета по кличке Саша Оболонский.

Свою вину Островский, пытавшийся убежать с места аварии, признал лишь частично.