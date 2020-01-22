Идея сокращения депутатского корпуса на Украине настолько популярна в народе, что открыто противостоять принятию соответствующего решения в Верховной Раде никто не решится, сказал политолог Андрей Золотарев в своей колонке для сайта «Главред», опубликованной 22 января

Разумков не видит нужды в проведении досрочных выборов в Раду © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Дмитрий Разумков сообщил, что закон о сокращении количества народных избранников ВР в полтора раза, с 450 до 300 человек, уже получил позитивную оценку Конституционного суда и может быть принят на очередной сессии парламента, стартующей 4 февраля.

«Если оценивать перспективы принятия законопроекта, то, поскольку идея сокращения депутатов популярна в народе, открыто воевать с ним никто не будет», — полагает Золотарев.

Он также считает, что такое сокращение для Украины пройдет безболезненно, поскольку «в Раде всегда были примерно 120-140 депутатов, которые более-менее продуктивно работали, остальные же были либо статистами и "заднескамеечниками", либо теми, для кого депутатская деятельность являлась факультативом».