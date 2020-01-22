Произошел взрыв, в результате на балконе квартиры выбило окна.
По словам очевидцев, парню оторвало руку. Девушку без сознания госпитализировали. О ее состоянии ничего не известно.
Полицейские устанавливают подробности случившегося.
Произошел взрыв, в результате на балконе квартиры выбило окна.
По словам очевидцев, парню оторвало руку. Девушку без сознания госпитализировали. О ее состоянии ничего не известно.
Полицейские устанавливают подробности случившегося.
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