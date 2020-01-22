Молодая пара поджигала петарды на балконе жилого дома на улице Софьи Ковалевской в Днепре, развлечение привело к печальным последствиям. Об этом 21 января сообщает nashemisto.dp.ua

В Тернопольской области от взрыва в клубе пострадали восемь подростков © Facebook, Поліція Києва взрыв, в результате на балконе квартиры выбило окна.

По словам очевидцев, парню оторвало руку. Девушку без сознания госпитализировали. О ее состоянии ничего не известно.

Полицейские устанавливают подробности случившегося.