В Тернопольской области от взрыва в клубе пострадали восемь подростков
В Тернопольской области от взрыва в клубе пострадали восемь подростков
© Facebook, Поліція Києва
Произошел взрыв, в результате на балконе квартиры выбило окна. 

По словам очевидцев, парню оторвало руку. Девушку без сознания госпитализировали. О ее состоянии ничего не известно.

Полицейские устанавливают подробности случившегося.