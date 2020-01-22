Экс-президент Украины Петр Порошенко с женой посетил показ украинского фильма-сказки «Адская хоругвь» режиссера Михаила Кострова по мотивам произведения писателя Александра Лирника. Об этом 21 января он сообщил на своей странице в Facebook

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«Прекрасная лента, проникнута тонким юмором и искренним казацким задором. Это кино можно и даже надо растянуть на цитаты. Этот фантастический фильм выполняет важную и серьезную миссию по построению нашей национальной идентичности. Ведь это не просто сказка, а увлекательная история о настоящих украинских рыцарях — смелых, находчивых и жертвенных», — написал Порошенко.

Он также отметил, что показ фильма пытались запретить в Краматорске, но «добро всегда побеждает зло».

Фильм «Адская хоругвь, или Казацкое рождество» вышел в прокат 1 января 2020 года. Картина, основанная на произведении Александра Лирника, повествует о приключениях казаков в преисподней.