Порошенко посоветовал посмотреть картину «всем, кто любит Украину».
«Прекрасная лента, проникнута тонким юмором и искренним казацким задором. Это кино можно и даже надо растянуть на цитаты. Этот фантастический фильм выполняет важную и серьезную миссию по построению нашей национальной идентичности. Ведь это не просто сказка, а увлекательная история о настоящих украинских рыцарях — смелых, находчивых и жертвенных», — написал Порошенко.
Он также отметил, что показ фильма пытались запретить в Краматорске, но «добро всегда побеждает зло».
Фильм «Адская хоругвь, или Казацкое рождество» вышел в прокат 1 января 2020 года. Картина, основанная на произведении Александра Лирника, повествует о приключениях казаков в преисподней.