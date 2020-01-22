Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская сделала запрос в прокуратуру в связи с происходящим вокруг крымского парка львов «Тайган», а также назвала эту ситуацию «особым случаем». Об этом во вторник, 21 января, Поклонская написала в своем Telegram-канале

В декабре 2019 года деятельность парка львов «Тайган» была приостановлена по решению Белогорского суда Крыма из-за просроченного корма для животных и отсутствия у них прививок. Директор парка Олег Зубков считает такое решение «заказным и неправомерным», а причины закрытия парка «надуманными».

«Я сделала депутатские запросы по обращениям защитников Зубкова — пусть теперь прокуроры разберутся по всем вопросам. Понимая, что в мой адрес польются нелицеприятные высказывания из уст Зубкова, призываю объективно разобраться в данной проблеме, обратив внимание на то, что она беспокоит очень многих людей», — написала Поклонская.

«Крым. Отечество. Навсегда»: парк-сафари «Тайган» закрыт

«Человек, для которого закон не писан и не существует никаких моральных устоев, мастерски манипулирует чувствами и проблемами людей. Записывая слезливые обращения, он провоцирует волну народного гнева против власти, хотя к нему самому возникает очень много вопросов (ещё со времён Украины) по поводу соблюдения законов», — рассказала депутат.

По ее словам, ранее из-за травмы, полученной в парке, ампутировали пальцы ребенку, а одной из посетительниц лев «разорвал руку».