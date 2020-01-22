Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба отрицает получение им зарплаты в 87 тысяч гривен (221,4 тысячи рублей) за какой-либо месяц работы в Кабмине. Он заявил об этом в интервью Deutsche Welle 21 января

Маленькая министерская зарплата как причина большого скандала. Что обсуждают соцсети Украины 21 января © Facebook, Anna Novosad | Перейти в фотобанк

«Нет, я не получал таких денег ни за один месяц работы в правительстве. Та цифра, которая попала в информационное пространство — это сумма до налогов и сборов. За месяц я в среднем получаю в районе 50 тысяч гривен — 50-52 (127,2-132,3 тысячи рублей — ред.). Если не ошибаюсь, именно такие деньги я получил в декабре», — сказал Кулеба.

При этом он отметил, что был бы счастлив получать ту сумму, которую назвали в СМИ, так как зарплаты вице-премьеру не хватает и он вынужден использовать сбережения.

«Я жил на зарплату посла, которую я получал, работая при Совете Европы. Эта зарплата позволила сделать мне сбережения, часть которых я сейчас трачу ежемесячно для того, чтобы покрывать те финансовые разрывы, которые возникают из-за той зарплаты, которую я получаю в Украине», — заявил он.

Справедливой для себя политик считает ту зарплату, которая позволила бы ему обеспечивать семью и была бы «достойной наградой за его усилия по защите национальных интересов Украины».

Стоит отметить, что, согласно обнародованным Кабмином данным, на сегодняшний день зарплаты министров, нардепов и других госчиновников исчисляются десятками, а иногда и сотнями тысяч гривен за месяц.