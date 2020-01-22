Министр обороны Украины Андрей Загороднюк выступил за уменьшение срока службы в армии, но при этом за увеличение призывного контингента. Об этом 21 января сообщает "Интерфакс-Украина"

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«Я за то, чтобы привлекать широкие слои населения к армейской службе. <…> Готового решения еще нет, сейчас мы работаем с Генштабом и с украинскими независимыми аналитическим центрами над новой концепцией. В том виде, в котором срочная служба сейчас, она не должна оставаться, потому что это не работает», — сказал Загороднюк.

Он отметил, что если сократить срок службы призывников в армии, многие из них будут подписывать контракт о дальнейшей службе.

«Есть смысл уменьшать срок. Многие не хотят, потому что это очень долго, у них есть какие-то жизненные планы и так далее. Если мы введем систему, когда это будет гораздо меньший срок — это будет качественная подготовка, служба в боевых частях (но не в зоне ООС), где они получат опыт. <…> Но это будет полностью другая система, потому что эту систему реформировать чрезвычайно трудно. Гораздо легче построить вообще новую», — резюмировал министр.

Стоит отметить, что еще несколько месяцев назад Загороднюк выступал за полную отмену срочной службы в украинских вооруженных силах и переход на полностью контрактную армию.