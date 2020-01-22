Глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько заявила, что Украина запланировала на январскую сессию ряд мероприятий, связанных с Крымом. Она сообщила об этом в интервью журналу «Новое время» 21 января

Делегация Украины возвращается в ПАСЕ © РИА Новости, Доминик Бутен | Перейти в фотобанк

Ясько отметила, что позиция украинской делегации в ПАСЕ относительно Крыма и Донбасса остается неизменной.

«Мы продолжаем говорить о том, что Россия незаконно оккупировала Крым и начала войну на востоке Украины… Планируем проводить ряд мероприятий, связанных с Крымом, где будет подчеркнута важность деоккупации», — сообщила она.

В частности Украина в рамках ПАСЕ планирует активно сотрудничать с Францией и Германией, что по словам Ясько, должно помочь Киеву в переговорах в «нормандском формате».

Ближайшая сессия ПАСЕ запланирована на 27-31 января в Страсбурге (Франция).