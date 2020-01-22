В четверг, 16 января, Верховная Рада приняла постановление о возвращении украинской делегации к работе в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в 2020 году. Такое решение поддержали 348 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Ясько отметила, что позиция украинской делегации в ПАСЕ относительно Крыма и Донбасса остается неизменной.
«Мы продолжаем говорить о том, что Россия незаконно оккупировала Крым и начала войну на востоке Украины… Планируем проводить ряд мероприятий, связанных с Крымом, где будет подчеркнута важность деоккупации», — сообщила она.
В частности Украина в рамках ПАСЕ планирует активно сотрудничать с Францией и Германией, что по словам Ясько, должно помочь Киеву в переговорах в «нормандском формате».
Ближайшая сессия ПАСЕ запланирована на 27-31 января в Страсбурге (Франция).