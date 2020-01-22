Национальный банк Украины изменил правила, по которым банки страны должны рассчитывать стоимость потребительских кредитов

Совет НБУ признал политику Нацбанка неэффективной © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Теперь в цену потребительского кредита (в зависимости от его вида и при наличии дополнительных и сопутствующих услуг третьих лиц) необходимо включать стоимость страховых и налоговых платежей, сборов на обязательное государственное пенсионное страхование, стоимость услуг нотариусов, платежи за услуги госрегистраторов и оценщиков.

Кроме того, банки будут обязаны раскрывать полную стоимость потребительского кредита, чтобы потребители их финансовых услуг видели предстоящие расходы на обслуживание таких кредитов.