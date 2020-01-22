Это связано со вступлением в силу закона № 122-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав потребителей финансовых услуг».
Теперь в цену потребительского кредита (в зависимости от его вида и при наличии дополнительных и сопутствующих услуг третьих лиц) необходимо включать стоимость страховых и налоговых платежей, сборов на обязательное государственное пенсионное страхование, стоимость услуг нотариусов, платежи за услуги госрегистраторов и оценщиков.
Кроме того, банки будут обязаны раскрывать полную стоимость потребительского кредита, чтобы потребители их финансовых услуг видели предстоящие расходы на обслуживание таких кредитов.