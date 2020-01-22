Чиновники наладили незаконное производство удостоверений о виде на жительство и документов для получения гражданства Украины.

«Стоимость "услуг" злоумышленников составляла от $3 до 5 тыс. и зависела от платежеспособности заказчиков и сложности случая», — говорится в сообщении СБУ.

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© РИА Новости, Сергей Строителев | Перейти в фотобанк
От одного из своих «клиентов» организатор преступной схемы потребовал 1,3 тыс. долларов. При передаче 500 долларов его задержали сотрудники СБУ.

Уголовное дело в отношении чиновника ГМС возбудили по статье 368 УК Украины («Получение неправомерной выгоды»). Фигуранту готовятся объявить подозрение и избрать меру пресечения.

К ответственности СБУ  пообещала привлечь и его сообщников.

 