Сотрудники Государственной миграционной службы (ГМС) в Одесской области за деньги помогали иностранцам легализоваться на Украине. Об этом 22 января сообщил "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу СБУ

Чиновники наладили незаконное производство удостоверений о виде на жительство и документов для получения гражданства Украины.

«Стоимость "услуг" злоумышленников составляла от $3 до 5 тыс. и зависела от платежеспособности заказчиков и сложности случая», — говорится в сообщении СБУ.

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Уголовное дело в отношении чиновника ГМС возбудили по статье 368 УК Украины («Получение неправомерной выгоды»). Фигуранту готовятся объявить подозрение и избрать меру пресечения.

К ответственности СБУ пообещала привлечь и его сообщников.