В отеле Тегерана, в котором в день перед последним полетом отдыхал экипаж сбитого самолета «Международных авиалиний Украины», появилось памятное фото. Об этом на днях сообщила пресс-служба Бригады транспортной авиации на своей странице в Facebook

«В знак уважения и памяти персонал отеля, из которого наши ребята отправились в свой последний рейс, разместил в холле фото погибшего экипажа с подписью "Наше сердце с вами"…», — говорится в сообщении.

По словам Дмитрия Мимрикова, командира экипажа самолета, который доставлял тела погибших украинцев на родину, украинские летчики во время пребывания в Иране постоянно слышали извинения и слова сочувствия от иранцев.

Война или мир: как признание Ирана в атаке на украинский самолёт повлияет на отношения Вашингтона и Тегерана © РИА Новости, Антон Быстров | Перейти в фотобанк

Ответственность за крушение самолета взял на себя Корпус стражей исламской революции. Бригадный генерал Амир Али Хаджизаде рассказал, что система ПВО приняла самолет за крылатую ракету.