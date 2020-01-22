«В знак уважения и памяти персонал отеля, из которого наши ребята отправились в свой последний рейс, разместил в холле фото погибшего экипажа с подписью "Наше сердце с вами"…», — говорится в сообщении.
По словам Дмитрия Мимрикова, командира экипажа самолета, который доставлял тела погибших украинцев на родину, украинские летчики во время пребывания в Иране постоянно слышали извинения и слова сочувствия от иранцев.
Утром среды 8 января Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение после взлета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек, в том числе 11 граждан Украины.
Ответственность за крушение самолета взял на себя Корпус стражей исламской революции. Бригадный генерал Амир Али Хаджизаде рассказал, что система ПВО приняла самолет за крылатую ракету.