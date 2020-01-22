Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил Министерству экономического развития и торговли пересмотреть заработные платы топ-менеджеров госкомпаний и членов наблюдательных советов. Об этом он сообщил 21 января на своей странице в Facebook

«Поручил Минэкономики сформулировать предложения по пересмотру политики оплаты труда топ-менеджеров и наблюдательных советов. Оплата труда должна быть конкурентной и одновременно справедливой», — отметил премьер. Гончарук объяснил резкий рост зарплат украинских министров борьбой с соблазнами © CC0, Pixabay Арсен Аваков. На прошлой неделе президент Владимир Зеленский встретился с Гончаруком и поставил главе Кабмина пять задач. Одна из них — разработка новой концепции зарплат в министерствах, ведомствах и государственных компаниях.