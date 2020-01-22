«Поручил Минэкономики сформулировать предложения по пересмотру политики оплаты труда топ-менеджеров и наблюдательных советов. Оплата труда должна быть конкурентной и одновременно справедливой», — отметил премьер.
Ранее Кабинет министров Украины обнародовал данные о заработных платах членов правительства за 2019 год. Самую высокую среднюю зарплату в минувшем году получал министр внутренних дел Арсен Аваков.
На прошлой неделе президент Владимир Зеленский встретился с Гончаруком и поставил главе Кабмина пять задач. Одна из них — разработка новой концепции зарплат в министерствах, ведомствах и государственных компаниях.