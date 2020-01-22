Польша призвала выживших украинцев рассказать о преступлениях ОУН-УПА*
Польша призвала выживших украинцев рассказать о преступлениях ОУН-УПА*
© РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк
На днях неизвестные уничтожили мемориальную доску на могиле воинов УПА на горе Монастырь возле села Верхрата в Подкарпатском воеводстве. Плиту разбили на мелкие куски и выбросили в яму.

«Учитывая попытки разрушить исторические народы Европы, мы наблюдаем дальнейшие действия, направленные на подрыв добрососедских отношений Польши, на этот раз с Украиной», — говорится в сообщении.

В МИД Польши добавили, что этот провокационный инцидент расследуют органы правопорядка.

На счету Украинской повстанческой армии боевого крыла ОУН — жизни более 100 тысяч поляков, чехов, евреев, убитых в годы Второй мировой войны в Западной Волыни.

* Деятельность организации с таким названием запрещена в РФ

 

 