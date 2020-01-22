На днях неизвестные уничтожили мемориальную доску на могиле воинов УПА на горе Монастырь возле села Верхрата в Подкарпатском воеводстве. Плиту разбили на мелкие куски и выбросили в яму.
«Учитывая попытки разрушить исторические народы Европы, мы наблюдаем дальнейшие действия, направленные на подрыв добрососедских отношений Польши, на этот раз с Украиной», — говорится в сообщении.
В МИД Польши добавили, что этот провокационный инцидент расследуют органы правопорядка.
На счету Украинской повстанческой армии боевого крыла ОУН — жизни более 100 тысяч поляков, чехов, евреев, убитых в годы Второй мировой войны в Западной Волыни.
* Деятельность организации с таким названием запрещена в РФ
Wobec ostatnich prób skłócenia narodów Europy na tle historycznym, obserwujemy kolejne działania mające podważyć dobrosąsiedzkie relacje Polski, tym razem z Ukrainą. Odnotowujemy z ubolewaniem kolejny prowokacyjny incydent w Monasterze. Odpowiednie służby 🇵🇱 zbadają sprawę.— Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) January 21, 2020