Министерство иностранных дел (МИД) Польши считает, что уничтожение памятника воинам Украинской повстанческой армии (УПА*) – это попытка разрушить добрососедские отношения между двумя странами. Сообщение ведомства было опубликовано вечером 21 января в Twitter

Польша призвала выживших украинцев рассказать о преступлениях ОУН-УПА* © РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк

«Учитывая попытки разрушить исторические народы Европы, мы наблюдаем дальнейшие действия, направленные на подрыв добрососедских отношений Польши, на этот раз с Украиной», — говорится в сообщении.

В МИД Польши добавили, что этот провокационный инцидент расследуют органы правопорядка.

На счету Украинской повстанческой армии боевого крыла ОУН — жизни более 100 тысяч поляков, чехов, евреев, убитых в годы Второй мировой войны в Западной Волыни.

* Деятельность организации с таким названием запрещена в РФ

Wobec ostatnich prób skłócenia narodów Europy na tle historycznym, obserwujemy kolejne działania mające podważyć dobrosąsiedzkie relacje Polski, tym razem z Ukrainą. Odnotowujemy z ubolewaniem kolejny prowokacyjny incydent w Monasterze. Odpowiednie służby 🇵🇱 zbadają sprawę. — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) January 21, 2020

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