Правоохранители задержали вандала, который осквернил памятник жертвам Холокоста в Кривом Роге. Об этом 21 января сообщили в Facebook-группе «Поліція Дніпропетровської області»

Посольство США на Украине обеспокоено повреждением памятника жертвам Холокоста в Кривом Роге © Twitter, Joel Lion Сергей Лукашов рассказал, что подозреваемый — местный житель 1983 года рождения.

«Для задержания подозреваемого полицейские проработали видео более 50 камер видеонаблюдения, благодаря чему был установлен маршрут движения нарушителя. В результате проведенных мероприятий сегодня нарушителя задержали», — отметил Лукашов.

Он добавил, что задержанный совершил преступление из хулиганских побуждений. Кроме памятника жертвам Холокоста он повредил еще несколько объектов на территории города.

Сейчас решается вопрос о вручении ему подозрения по ч. 1 ст. 194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).