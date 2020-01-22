Посольство США на Украине обеспокоено повреждением памятника жертвам Холокоста в Кривом Роге
Посольство США на Украине обеспокоено повреждением памятника жертвам Холокоста в Кривом Роге
© Twitter, Joel Lion
Начальник Криворожского отдела полиции Сергей Лукашов рассказал, что подозреваемый — местный житель 1983 года рождения.

«Для задержания подозреваемого полицейские проработали видео более 50 камер видеонаблюдения, благодаря чему был установлен маршрут движения нарушителя. В результате проведенных мероприятий сегодня нарушителя задержали», — отметил Лукашов.

Он добавил, что задержанный совершил преступление из хулиганских побуждений. Кроме памятника жертвам Холокоста он повредил еще несколько объектов на территории города.

Сейчас решается вопрос о вручении ему подозрения по ч. 1 ст. 194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).