Трамп хочет, чтобы и Байден, и его сын дали показания по делу об импичменте
Трамп хочет, чтобы и Байден, и его сын дали показания по делу об импичменте
© РИА Новости, Кейтлин Оукс | Перейти в фотобанк
Поправку к резолюции республиканцев о процедуре рассмотрения импичмента попытался внести лидер демократического меньшинства в сенате от штата Нью-Йорк Чак Шумер.

«Никто не может утверждать, что эти документы не имеют прямого отношения [к делу об импичменте]. <…> Люди должны понимать, что документы могут пролить больше света на то, почему помощь была задержана, кто это сделал», — сказал Шумер перед голосованием.

Против предоставления документов по Украине проголосовали 53 сенатора, 47 поддержали запрос демократической партии.

На прошлой неделе демократы палаты представителей Конгресса США (нижняя палата парламента) передали в Сенат (верхняя палата парламента) обвинительное заключение против президента в рамках процедуры импичмента по двум статьям — злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса.

 