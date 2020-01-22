Поправку к резолюции республиканцев о процедуре рассмотрения импичмента попытался внести лидер демократического меньшинства в сенате от штата Нью-Йорк Чак Шумер.
«Никто не может утверждать, что эти документы не имеют прямого отношения [к делу об импичменте]. <…> Люди должны понимать, что документы могут пролить больше света на то, почему помощь была задержана, кто это сделал», — сказал Шумер перед голосованием.
Против предоставления документов по Украине проголосовали 53 сенатора, 47 поддержали запрос демократической партии.
На прошлой неделе демократы палаты представителей Конгресса США (нижняя палата парламента) передали в Сенат (верхняя палата парламента) обвинительное заключение против президента в рамках процедуры импичмента по двум статьям — злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса.