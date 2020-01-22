Слушания по импичменту президента США Дональда Трампа в Cенате начались с блокировки республиканцами запроса демократов на получение документов о его контактах с украинским лидером Владимиром Зеленским, а также о заморозке военной помощи Украине. Об этом 21 января сообщает Fox News

Трамп хочет, чтобы и Байден, и его сын дали показания по делу об импичменте © РИА Новости, Кейтлин Оукс | Перейти в фотобанк Чак Шумер.

«Никто не может утверждать, что эти документы не имеют прямого отношения [к делу об импичменте]. <…> Люди должны понимать, что документы могут пролить больше света на то, почему помощь была задержана, кто это сделал», — сказал Шумер перед голосованием.

Против предоставления документов по Украине проголосовали 53 сенатора, 47 поддержали запрос демократической партии.

На прошлой неделе демократы палаты представителей Конгресса США (нижняя палата парламента) передали в Сенат (верхняя палата парламента) обвинительное заключение против президента в рамках процедуры импичмента по двум статьям — злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса.