«Программа МВФ, по которой мы достигли договоренностей на уровне менеджмента, обязательно нужна на три года. Но уже с ней, полностью ее выполнив, есть шанс выпуститься из МВФ», — написала глава Минфина.
Президент, правительство и Нацбанк Украины в начале декабря 2019 года договорились с менеджментом МВФ об открытии новой трехлетней программы расширенного финансирования на $5,5 млрд.
Окончательное решение должен принять совет директоров Фонда после выполнения Киевом последних предварительных мер, в том числе принятия ряда законов Верховной Радой.
Текущая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 18 декабря 2018 года и завершается 17 февраля этого года.