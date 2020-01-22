Украина нуждается в финансовой поддержке Международного Валютного Фонда (МВФ), однако новая трехлетняя программа расширенного финансирования EFF, предварительная договоренность о которой была достигнута в конце прошлого года, может стать последней. Об этом заявила 21 января министр финансов Украины Оксана Маркарова на своей странице в Facebook

Гончаров: МВФ прогнозирует, что Украина так и останется беднейшей страной Европы © скриншот с видео "112 Украина" | скриншот с видео "112 Украина" | Перейти в фотобанк написала глава Минфина.

Президент, правительство и Нацбанк Украины в начале декабря 2019 года договорились с менеджментом МВФ об открытии новой трехлетней программы расширенного финансирования на $5,5 млрд.

Окончательное решение должен принять совет директоров Фонда после выполнения Киевом последних предварительных мер, в том числе принятия ряда законов Верховной Радой.

Текущая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 18 декабря 2018 года и завершается 17 февраля этого года.