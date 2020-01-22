Часть политической среды в Польше, которая позиционирует себя как друзья России, связана с крайне правыми националистическими, антисемитскими и фашистскими группировками вроде «Польской фаланги». Об этом рассказал главный редактор польского левого издания «Страйк» Мачей Вишнёвский в интервью изданию Украина.ру

Мачей Вишнёвский: «Ни один народ не был «белым и пушистым» в трудные моменты истории» © facebook.com/maciej.wisniowski.399

«Можно говорить с кем угодно, но нельзя говорить с фашистами. Кроме того, каждый, кто заигрывает с национализмом, рано или поздно проиграет, и в России об этом прекрасно знают — даже лучше, чем я», — подчеркнул Вишнёвский.

При этом, по его мнению, польские левые также не готовы к поиску взаимопонимания с Москвой, поскольку они находятся в идейной ловушке относительно, что Россия якобы является главным и единственным врагом Запада.

Журналист подчеркнул, что сейчас обе страны любой ценой должны сделать ситуацию более спокойной, когда Москва не будет обвинять поляков в антисемитизме, а Варшава не будет сносить памятники советским солдатам из-за нелюбви к сталинизму.