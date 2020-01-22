Проблема состоит в том, продолжил эксперт, что в России есть люди, которые готовы разговаривать с представителями этой политической среды, чего делать совершенно недопустимо.
«Можно говорить с кем угодно, но нельзя говорить с фашистами. Кроме того, каждый, кто заигрывает с национализмом, рано или поздно проиграет, и в России об этом прекрасно знают — даже лучше, чем я», — подчеркнул Вишнёвский.
При этом, по его мнению, польские левые также не готовы к поиску взаимопонимания с Москвой, поскольку они находятся в идейной ловушке относительно, что Россия якобы является главным и единственным врагом Запада.
Журналист подчеркнул, что сейчас обе страны любой ценой должны сделать ситуацию более спокойной, когда Москва не будет обвинять поляков в антисемитизме, а Варшава не будет сносить памятники советским солдатам из-за нелюбви к сталинизму.