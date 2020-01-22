В нефтегазовом споре между Минском и Москвой именно российская сторона находится в более выгодном положении. Об этом рассказал специалист по вопросам Белоруссии и Украины Богдан Безпалько в недавнем интервью ИА «Новороссия»

Безпалько рассказал, что начнется, если Минск национализирует «Белтрансгаз» © РИА Новости, Владимир Трефилов Александр Лукашенко перекроет нефтегазопровод, продолжил эксперт, он обрушит свою репутацию и имидж своего государства как надежной страны-транзитера, повысив при этом цены на нефть.

«При этом он повысит цены на нефть, что хорошо для России, а потому не сможет нанести столь значимый ущерб. Мы просто пустим газ через украинскую ГТС», — пояснил Безпалько.

Поэтому, по его мнению, России остается только ждать и не уступать Лукашенко в его желаниях, ведь вся политика белорусского лидера сводится к тому, чтобы получать экономические дотации в обмен на формальное декларирование себя в качестве союзника.

России, добавил политолог, нет смысла вкладывать огромные деньги в страну, где просходят русофобские процессы по украинскому сценарию, которая уходит на Запад, и чей руководитель откровенно хамит и российскому правительству, и рядовым гражданам.