Скандал вокруг украинского премьера Алексея Гончарука стал первым мощным ударом по президенту Владимиру Зеленскому, однако главной целью был не глава государства. Об этом рассказал политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала «112 Украина» 20 января

Ранее были обнародованы записи совещания Гончарука с рядом коллег по правительству, где премьер подверг Зеленского резкой критике.

«Скандал вокруг премьера Гончарука — первая мощная атака на президента Зеленского. За этим стоят какие-то очень влиятельные игроки, которым это нужно, которые недовольны тем, как правительство себя ведет», — сказал эксперт.

«Зеленский загнан в угол». Погребинский рассказал, как воспринял президент скандал вокруг Гончарука © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк Джорджа Сороса, которые и «рулят» Кабмином, и есть люди, которые им оппонируют по разным причинам. Это может быть связано и с энергетической политикой, с нефтью и газом, отметил Погребинский.

Эти люди, более или менее влиятельные украинские олигархи, пытаются оказать давление на президента Зеленского, с тем чтобы поменять правительство, добавил он.

Однако косвенно это сильно ударило по самому Зеленскому, потому что он это правительство предложил и сам за этих людей поручился, заключил политолог.