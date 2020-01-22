Ранее были обнародованы записи совещания Гончарука с рядом коллег по правительству, где премьер подверг Зеленского резкой критике.
«Скандал вокруг премьера Гончарука — первая мощная атака на президента Зеленского. За этим стоят какие-то очень влиятельные игроки, которым это нужно, которые недовольны тем, как правительство себя ведет», — сказал эксперт.
По его данным, в правительстве есть представители американского финансиста Джорджа Сороса, которые и «рулят» Кабмином, и есть люди, которые им оппонируют по разным причинам. Это может быть связано и с энергетической политикой, с нефтью и газом, отметил Погребинский.
Эти люди, более или менее влиятельные украинские олигархи, пытаются оказать давление на президента Зеленского, с тем чтобы поменять правительство, добавил он.
Однако косвенно это сильно ударило по самому Зеленскому, потому что он это правительство предложил и сам за этих людей поручился, заключил политолог.