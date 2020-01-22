Нефтяные споры между Минском и Москвой закончатся миром, а черное золото будет поступать в Белоруссию из тех мест, где его добывают, то есть из России. Об этом рассказал финансовые аналитик Владимир Рожанковский в недавнем комментарии радиостанции Sputnik

Безпалько рассказал, что начнется, если Минск национализирует «Белтрансгаз» © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Всегда все заканчивалось только по одному сценарию: подписывались какие-то новые соглашения. Может быть, с уступками. Может быть, с незначительными уступками, или вообще без уступок», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, желание Минска искать альтернативных поставщиков нефти в итоге закончится тем же, чем история с поставками американского СПГ: теоретически его можно поставлять через польские терминалы, но затраты на транспортировку этого топлива сделают его невыгодными.

Рожанковский считает, что какое-то время белорусское руководство действительно будет закупать нефть не у российских поставщиков, однако он сомневается, что этот способ ведения хозяйства продержится даже год.

Экономист добавил, что заявления президента Александра Лукашенко о поставках нефти чуть ли не из Китая или из Казахстана призваны показать степень его неудовольствия в связи с тем, что Москва перестала предлагать специальное ценообразование для Минска.