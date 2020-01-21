«Рост благосостояния, укрепление государственности». Путин подписал указ о новом правительстве
«Рост благосостояния, укрепление государственности». Путин подписал указ о новом правительстве
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Заместители:

— Андрей Белоусов — первый заместитель председателя правительства;

— Дмитрий Григоренко — вице-премьер — глава аппарата правительства;

— Виктория Абрамченко — вице-премьер;

— Татьяна Голикова — вице-премьер;

— Юрий Борисов — вице-премьер;

— Дмитрий Чернышенко — вице-премьер;

— Юрий Трутнев — вице-премьер — полпред в ДФО;

— Алексей Оверчук — вице-премьер;

— Марат Хуснуллин — вице-премьер.

Министры:

— Сергей Шойгу — министр обороны;

— Сергей Лавров — министр иностранных дел;

— Антон Силуанов — министр финансов;

— Ольга Любимова — министр культуры;

— Владимир Колокольцев — министр внутренних дел;

— Александр Новак — министр энергетики;

— Евгений Дитрих — министр транспорта;

— Денис Мантуров — министр промышленности и торговли;

— Максут Шадаев — министр связи;

— Дмитрий Кобылкин — министр природных ресурсов и экологии;

— Михаил Мурашко — министр здравоохранения;

— Дмитрий Патрушев — министр сельского хозяйства;

— Владимир Якушев — министр строительства и ЖКХ;

— Евгений Зиничев — министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

— Сергей Кравцов — министр просвещения;

— Александр Козлов — министр по развитию Дальнего Востока и Арктики;

— Олег Матыцын — министр спорта;

— Антон Котяков — министр труда и социальной защиты.

— Валерий Фальков — министр науки и высшего образования.

— Константин Чуйченко — министр юстиции.

Таким образом, все министры силового блока правительства, за исключением Минюста, сохранили свои посты в новом правительстве, а социальный блок — был полностью обновлен.