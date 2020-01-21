Президент РФ Владимир Путин 21 января подписал указ о составе нового кабинета министров, в соответствии с которым у премьера Михаила Мишустина будет девять заместителей, сообщает пресс-служба Кремля

«Рост благосостояния, укрепление государственности». Путин подписал указ о новом правительстве © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк — Андрей Белоусов — первый заместитель председателя правительства; — Дмитрий Григоренко — вице-премьер — глава аппарата правительства; — Виктория Абрамченко — вице-премьер; — Татьяна Голикова — вице-премьер; — Юрий Борисов — вице-премьер; — Дмитрий Чернышенко — вице-премьер; — Юрий Трутнев — вице-премьер — полпред в ДФО; — Алексей Оверчук — вице-премьер; — Марат Хуснуллин — вице-премьер. Министры: — Сергей Шойгу — министр обороны; — Сергей Лавров — министр иностранных дел; — Антон Силуанов — министр финансов; — Ольга Любимова — министр культуры; — Владимир Колокольцев — министр внутренних дел; — Александр Новак — министр энергетики; — Евгений Дитрих — министр транспорта; — Денис Мантуров — министр промышленности и торговли; — Максут Шадаев — министр связи; — Дмитрий Кобылкин — министр природных ресурсов и экологии; — Михаил Мурашко — министр здравоохранения; — Дмитрий Патрушев — министр сельского хозяйства; — Владимир Якушев — министр строительства и ЖКХ; — Евгений Зиничев — министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. — Сергей Кравцов — министр просвещения; — Александр Козлов — министр по развитию Дальнего Востока и Арктики; — Олег Матыцын — министр спорта; — Антон Котяков — министр труда и социальной защиты. — Валерий Фальков — министр науки и высшего образования. — Константин Чуйченко — министр юстиции.

Таким образом, все министры силового блока правительства, за исключением Минюста, сохранили свои посты в новом правительстве, а социальный блок — был полностью обновлен.