Заместители:
— Андрей Белоусов — первый заместитель председателя правительства;
— Дмитрий Григоренко — вице-премьер — глава аппарата правительства;
— Виктория Абрамченко — вице-премьер;
— Татьяна Голикова — вице-премьер;
— Юрий Борисов — вице-премьер;
— Дмитрий Чернышенко — вице-премьер;
— Юрий Трутнев — вице-премьер — полпред в ДФО;
— Алексей Оверчук — вице-премьер;
— Марат Хуснуллин — вице-премьер.
Министры:
— Сергей Шойгу — министр обороны;
— Сергей Лавров — министр иностранных дел;
— Антон Силуанов — министр финансов;
— Ольга Любимова — министр культуры;
— Владимир Колокольцев — министр внутренних дел;
— Александр Новак — министр энергетики;
— Евгений Дитрих — министр транспорта;
— Денис Мантуров — министр промышленности и торговли;
— Максут Шадаев — министр связи;
— Дмитрий Кобылкин — министр природных ресурсов и экологии;
— Михаил Мурашко — министр здравоохранения;
— Дмитрий Патрушев — министр сельского хозяйства;
— Владимир Якушев — министр строительства и ЖКХ;
— Евгений Зиничев — министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
— Сергей Кравцов — министр просвещения;
— Александр Козлов — министр по развитию Дальнего Востока и Арктики;
— Олег Матыцын — министр спорта;
— Антон Котяков — министр труда и социальной защиты.
— Валерий Фальков — министр науки и высшего образования.
— Константин Чуйченко — министр юстиции.
Таким образом, все министры силового блока правительства, за исключением Минюста, сохранили свои посты в новом правительстве, а социальный блок — был полностью обновлен.