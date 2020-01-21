Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти», вступающий в силу с момента опубликования. Об этом 21 января сообщает пресс-служба Кремля

«Рассмотрят уже скоро». Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Теперь руководить деятельностью Росреестра, Росздравнадзора и ФМБА будет правительство, а Минфин будет руководить Росимуществом вместо Минэкономразвития.

На встрече с новым правительством Путин отметил, что повышение благосостояния граждан и укрепление государственности являются достижимыми целями.

В то же время российский лидер обратил внимание, что предыдущее правительство Дмитрия Медведева создало хорошие макроэкономические условия, без которых невозможно реализовать национальные цели.