В частности, у главы правительства будет девять заместителей, в том числе один первый. Кроме того, упраздняется Министерство по делам Северного Кавказа, а его функции отошли к Минэкономразвития.
Теперь руководить деятельностью Росреестра, Росздравнадзора и ФМБА будет правительство, а Минфин будет руководить Росимуществом вместо Минэкономразвития.
На встрече с новым правительством Путин отметил, что повышение благосостояния граждан и укрепление государственности являются достижимыми целями.
В то же время российский лидер обратил внимание, что предыдущее правительство Дмитрия Медведева создало хорошие макроэкономические условия, без которых невозможно реализовать национальные цели.