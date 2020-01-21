«Украинские производители настаивают на компенсационных мерах в виде пошлин на субсидированный импорт по ставке 8,46%», — сказано в сообщении.
Нарушение правил международной торговли при поставках российских нефтепродуктов заключается в том, считают в компании, что в России по схеме возврата из бюджета акцизов производителям компенсируют расходы, связанные с производством и экспортом нефтепродуктов.
По мнению заявителей, это является субсидированием и нарушает нормы Всемирной торговой организации (ВТО).
По их сведениям, за счет субсидирования доля российских нефтепродуктов в общей структуре импорта Украиной дизельного топлива достигла в настоящее время 47%, сжиженного газа — 55%.
Заявители утверждают, что введение пошлин не приведет к дефициту сжиженного газа и дизтоплива, а также росту цен, поскольку внутреннее производство, импорт из Беларуси, Литвы и Польши, а также морские поставки являются конкурентными.
Экономист Александр Дудчак считает, что за введение пошлин на российское дизтопливо и сжиженный газ в любом случае придется гражданам Украины, так как они приведут к росту цен для конечного потребителя.