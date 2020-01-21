Энергетические компании «Укрнафта», «Укртатнафта» и «Укргазлдобыча» обратились с совместным заявлением к Министерству развития экономики с требованием ввести в отношении российского дизтоплива и автогаза пошлины в 8,46%. Об этом 21 января сообщает пресс-служба «Укртатнафты»

Марунич рассказал, как Зеленский и Гончарук обманули украинский народ © www.kmu.gov.ua | www.kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк

Нарушение правил международной торговли при поставках российских нефтепродуктов заключается в том, считают в компании, что в России по схеме возврата из бюджета акцизов производителям компенсируют расходы, связанные с производством и экспортом нефтепродуктов.

По мнению заявителей, это является субсидированием и нарушает нормы Всемирной торговой организации (ВТО).

По их сведениям, за счет субсидирования доля российских нефтепродуктов в общей структуре импорта Украиной дизельного топлива достигла в настоящее время 47%, сжиженного газа — 55%.

Заявители утверждают, что введение пошлин не приведет к дефициту сжиженного газа и дизтоплива, а также росту цен, поскольку внутреннее производство, импорт из Беларуси, Литвы и Польши, а также морские поставки являются конкурентными.

Экономист Александр Дудчак считает, что за введение пошлин на российское дизтопливо и сжиженный газ в любом случае придется гражданам Украины, так как они приведут к росту цен для конечного потребителя.