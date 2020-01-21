Для СМИ на Украине могут наступить по-настоящему темные дни, а инструментом давления на них станут новые государственные органы, если Верховная Рада примет законопроект о противодействии дезинформации. Об этом рассказала председатель правления Национальной ассоциации украинских медиа Татьяна Котюжинская

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«Эти творческие союзы, созданные в 1930-х годах, и то были более демократичными, чем то, что сейчас предлагается министерством. Тогда творческие работники сами собирались в творческие союзы, а сейчас предполагается, что организации будут определять профессионализм журналиста», — посетовала Котюжинская.

Юрист отметила, что еще не пронумерованным проектом закона вводится должность уполномоченного и институт «смотрящих» за информпространством. Ведь именно он будет диктовать, что есть дезинформация, а что ею не является.

По ее словам, в помощь им создадут гражданское формирование, которое будет определять, имеет ли право журналист называться профессиональным или нет.

«В этой части проект прямо противоречит Конституции. Согласно ст.36 Конституции, все гражданские организации имеют равный статус, и ни один гражданин не может быть наделен дополнительными правами или ограничен в правах в связи с тем, что он является или не является членом какой-либо организации», — прокомментировала специалист.

Также и функции уполномоченного «по цензуре» не отвечают главному закону Украины. Любой уполномоченный органа государственной власти работает исключительно в функциональных пределах, которые Конституция предоставляет госоргану, заключила она.