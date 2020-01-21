Подозреваемый в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк Игорь Павловский отверг все обвинения и заявил, что считает себя случайным слушателем дела. Об этом 21 января он заявил перед заседанием в Печерском райсуде Киева, передает «Левый берег»

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