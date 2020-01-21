Подозреваемый в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк Игорь Павловский отверг все обвинения и заявил, что считает себя случайным слушателем дела. Об этом 21 января он заявил перед заседанием в Печерском райсуде Киева, передает «Левый берег»
«Я не мафиози — я просто нормальный человек. Я Екатерину Гандзюк никогда не знал и не видел. Даже о ней никогда не разговаривал», — сказал Павловский.
Он рассказал, что лично не присутствовал на предыдущих заседаниях суда, поскольку лечился в одесской больнице, где ему сделали две операции на тазобедренном суставе.
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