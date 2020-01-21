Дело чести генпрокурора Рябошапки. На Херсонщине задержаны подозреваемые в убийстве Гандзюк
Дело чести генпрокурора Рябошапки. На Херсонщине задержаны подозреваемые в убийстве Гандзюк
© Facebook, Хто замовив Катю Гандзюк?
«Я не мафиози — я просто нормальный человек. Я Екатерину Гандзюк никогда не знал и не видел. Даже о ней никогда не разговаривал», — сказал Павловский.

Он рассказал, что лично не присутствовал на предыдущих заседаниях суда, поскольку лечился в одесской больнице, где ему сделали две операции на тазобедренном суставе.    