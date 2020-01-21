Ранее СМИ обратили внимание, что в новостях о гигантских зарплатах чиновников в высших эшелонах власти, которые вызвали большой общественный резонанс, не фигурировал Аваков.
«Какая у них зарплата — 10-20 тысяч долларов? И зачем Авакову размениваться на них, выставляя себя на посмешище?» — пояснил эксперт.
Политолог отметил, что министр внутренних дел ценит свой имидж дороже, чем эти 10 тысяч долларов, и более того, эту «десятку» он буквально может взять у себя в тумбочке, потому что для него это не деньги.
Белашко добавил, что при всем его негативном отношении к Авакову он является личностью гораздо больше масштаба, чем глава Минюста Денис Малюська, премьер Алексей Гончарук и другие, которые хотели бы повышения зарплат.