Глава МВД Украины Арсен Аваков не хочет мелочиться, выторговывая себе хороший оклад, чтобы не потерять репутацию. Поэтому он оказался не замешан в скандале с высокими зарплатами. Об этом 21 января рассказал директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко на пресс-конференции в Киеве

Белашко объяснил, почему киевляне проголосуют против Ткаченко на выборах мэра © Facebook, Сергей Белашко

«Какая у них зарплата — 10-20 тысяч долларов? И зачем Авакову размениваться на них, выставляя себя на посмешище?» — пояснил эксперт.

Политолог отметил, что министр внутренних дел ценит свой имидж дороже, чем эти 10 тысяч долларов, и более того, эту «десятку» он буквально может взять у себя в тумбочке, потому что для него это не деньги.

Белашко добавил, что при всем его негативном отношении к Авакову он является личностью гораздо больше масштаба, чем глава Минюста Денис Малюська, премьер Алексей Гончарук и другие, которые хотели бы повышения зарплат.