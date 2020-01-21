Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана. Он заявил об этом 21 января журналистам

«Это странно». Лукашенко рассказал, сколько нефти Белоруссия будет покупать у России © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Возможно, Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим. Странно: наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника. Что ж, такая ситуация сейчас по поставкам нефти, и мы должны с этим разобраться», — цитирует его Sputnik Беларусь.

Ранее в Казахстане заявили, что считают трубопроводный транспорт оптимальным для возможных поставок нефти и нефтепродуктов в Белоруссию, но не исключили возможности и мультимодальных поставок.

По данным финансового аналитика Нарека Авакяна, любая нероссийская нефть для Минска будет стоить минимум на 15% дороже, что связано в том числе с щадящими таможенными и налоговыми условиями в РФ и ее более низкой себестоимостью.