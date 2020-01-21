Сегодня Белоруссия покупает только российскую нефть, но на фоне нефтегазовых споров Минска и Москвы ищет альтернативные источники поставок нефти, в частности, поставки черного золота из Украины, из Польши, стран Балтии, Казахстана и Азербайджана.
«Возможно, Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим. Странно: наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника. Что ж, такая ситуация сейчас по поставкам нефти, и мы должны с этим разобраться», — цитирует его Sputnik Беларусь.
Ранее в Казахстане заявили, что считают трубопроводный транспорт оптимальным для возможных поставок нефти и нефтепродуктов в Белоруссию, но не исключили возможности и мультимодальных поставок.
По данным финансового аналитика Нарека Авакяна, любая нероссийская нефть для Минска будет стоить минимум на 15% дороже, что связано в том числе с щадящими таможенными и налоговыми условиями в РФ и ее более низкой себестоимостью.