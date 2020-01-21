«По версии следствия, через эту сеть осуществляется незаконное хранение и сбыт фальсифицированных товаров (одежда, обувь, сумки), маркированных известными мировыми брендами», — говорится в сообщении.
Речь идет о шести известных мировых производителях, торговыми марками которых незаконно маркировали товары в этой сети.
Обыски проводятся по 17 адресам магазинов в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 229 Уголовного кодекса.
В комментарии «Украинской правде» пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец сообщила, что при продаже в магазинах выдают нефискальные чеки без указания модели и торговых марок компаний с указанием адреса магазина и инициалов физического лица предпринимателя.
Также, по данным издания, речь идет о сети «Конфискат».