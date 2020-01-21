Правоохранители проводят обыски в магазинах известной торговой сети из-за продажи фальсификата в столице Украины. Об этом 21 января сообщает прокуратура Киева на своем сайте

«По версии следствия, через эту сеть осуществляется незаконное хранение и сбыт фальсифицированных товаров (одежда, обувь, сумки), маркированных известными мировыми брендами», — говорится в сообщении.

Каждая пятая пачка сливочного масла на Украине оказалась фальсификатом © flickr.com, michelle@TNS

Обыски проводятся по 17 адресам магазинов в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 229 Уголовного кодекса.

В комментарии «Украинской правде» пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец сообщила, что при продаже в магазинах выдают нефискальные чеки без указания модели и торговых марок компаний с указанием адреса магазина и инициалов физического лица предпринимателя.

Также, по данным издания, речь идет о сети «Конфискат».