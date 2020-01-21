Россия способна закрыть потребности в турбовинтовых региональных самолетах за счет разработки отечественного авиапрома. Речь идет об Ил-112 и Ил-114, заявил эксперт по авиационной отрасли, экономист Дмитрий Адамидов. Об этом пишет Политэксперт 21 января

Адамидов отметил, что восстановление сотрудничества РФ и Украины в сфере производства авиатехники ныне нецелесообразно как по политическим, так и по производственным причинам — потребуется перезапуск промышленности обеих стран.

«На сегодня сложно об этом говорить, хотя бы из-за того, что Киев не пойдет на восстановление торгово-экономических отношений с Москвой до решения базовых политических вопросов, а до этого путь сегодня все еще неблизкий», — подчеркнул экономист.

Смертельное пике украинского авиапрома: Как политика убивает экономику © РИА Новости, Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк

Кроме того, совместно с китайскими компаниями создается широкофюзеляжный пассажирский авиалайнер CR929. По мнению разработчиков, самолет сможет отвоевать сегмент рынка у Airbus и Boeing.