В частности, по его мнению, нужно сделать некий дневник рассылок с информацией о том, что в тот или ной день те или иные подразделения Красной Армии вместе с Войском Польским освободили тот или иной город, сколько погибло людей, и какие памятники были им поставлены.
«Если это снесено — обязательно, что было снесено тогда-то и тогда-то. Делал бы это на каждодневной основе и доводил бы это до людей. Чтобы они получили информацию — и пусть их скрутит», — подчеркнул Сатановский.
Эксперт отметил, что практика информирования о роли СССР в спасении всего мира может распространяться не только на Польшу, но и остальные западные страны вплоть до Соединенных Штатов.
Политолог добавил, что России следует быть благодарной Западу за помощь в виде ленд-лизовской техники и участие их моряков в северных конвоях, однако нынешних руководителей этих государств благодарить не за что.