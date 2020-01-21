Чтобы Польша и страны Запада не отрицали заслуги Красной Армии в освобождении Европы от нацизма, России нужно брать пример с израильских войск, которые рассылают предупреждения жителям конкретных районов Сектора Газа перед проведением военных операций. Об этом рассказал политический аналитик Евгений Сатановский в недавнем эфире на «Вести FM»

Польский историк описал, что было бы, если бы СССР ушел из Польши в 1945 году © РИА Новости, Алексей Букчин | Перейти в фотобанк

«Если это снесено — обязательно, что было снесено тогда-то и тогда-то. Делал бы это на каждодневной основе и доводил бы это до людей. Чтобы они получили информацию — и пусть их скрутит», — подчеркнул Сатановский.

Эксперт отметил, что практика информирования о роли СССР в спасении всего мира может распространяться не только на Польшу, но и остальные западные страны вплоть до Соединенных Штатов.

Политолог добавил, что России следует быть благодарной Западу за помощь в виде ленд-лизовской техники и участие их моряков в северных конвоях, однако нынешних руководителей этих государств благодарить не за что.