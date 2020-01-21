Украина больше не претендует на создание таможенного союза с Евросоюзом. Об этом вице-премьер по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба заявил во время публичной дискуссии «Амбиции Украины в отношениях с ЕС в 2020 году», передает РБК-Украина

Украина.ру на Youtube «Украина: глобальный контекст»: Московский патриархат потерпит фиаско на Украине в 2020-м?