«Таможня. Мы отказались от идеи вхождения в таможенный союз, но мы хотим максимально упростить все таможенные процедуры, интегрировать Украину в максимальное количество форматов, которые будут способствовать прохождению товаров через таможенную границу», — сказал Кулеба.
Это будет касаться авторизованных экономических операторов на основе законодательства, принятого парламентом в прошлом году.
По словам Кулебы, вопросы таможенных процедур Украина будет отстаивать в ходе заседания Совета ассоциации, которое состоится в Брюсселе 28 января.