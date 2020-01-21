Бывший депутат Верховной Рады Сергей Пашинский проиграл суд против издания «Новое время» и его журналиста Ивана Верстюка. Об этом 21 января сообщается на сайте издания

Парубий и Пашинский: грузинские снайперы рассказали, кто руководил расстрелами на Майдане © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк Отмечается, что в материале под названием «Слупили два товарища» была описана схема по поставке на Житомирский бронетанковый завод списанных с вооружения разобранных советских БМП-1 1980-х годов выпуска, закупленных у компании Wtorplast.

После публикации расследования редакция НВ получила требования опровержения от юрлиц, которые являются фигурантами статьи.

«Пашинский требовал опровержения фактов о его причастности к коррупционным сделкам в оборонном секторе. Он прислал в редакцию свое фото и статью на четырех страницах, где речь шла о "кремлевской гибридной войне" против него», — рассказал у себя в Facebook Верстюк.

По его словам, Пашинский требовал свое фото на обложке журнала, а внутри номера — его статью.