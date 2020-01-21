Премьер-министр Украины Алексей Гончарук запланировал ряд важных двусторонних встреч с международным бизнесом по объектам для инвестиций в страну в рамках участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом 21 января он рассказал в своем Telegram-канале

Он сообщил, что также планирует встречи с иностранными партнерами, в частности, с премьер-министром Финляндии Санни Марин и президентом ЕБРР Суммой Чакрабарти.

«И спойлер — из Давоса вернемся с хорошими новостями», — написал он.