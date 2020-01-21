Он сообщил, что также планирует встречи с иностранными партнерами, в частности, с премьер-министром Финляндии Санни Марин и президентом ЕБРР Суммой Чакрабарти.
«И спойлер — из Давоса вернемся с хорошими новостями», — написал он.
Он сообщил, что также планирует встречи с иностранными партнерами, в частности, с премьер-министром Финляндии Санни Марин и президентом ЕБРР Суммой Чакрабарти.
«И спойлер — из Давоса вернемся с хорошими новостями», — написал он.
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