Ранее член Конституционной комиссии Богдана Безпалько предложил закрепить в документе право на воссоединение всего Русского мира, чтобы любой регион Украины и Белоруссии имел бы возможность присоединения к РФ на основании этого пункта, а не только на основании права наций на самоопределения.
«Если бы наши враги захотели бы ухудшить положение России на постсоветском пространстве, то я бы на их месте сделал именно такое заявление от члена Конституционного совета, от группы по корректировке Конституции», — категоричен эксперт.
По его мнению, это предложение станет поводом для того, чтобы соседние государства подозревали Россию в проведении подрывной деятельности против них с целью отобрать у них часть их территории.
«Это идея, которая работает исключительно на наших оппонентов. Это идея, которая своим итогом будет иметь отталкивание наших соседей в руки наших стратегических противников», — подчеркнул Дюков.
Политолог добавил, что не против воссоединения как русского, белорусского, украинского, молдавского, казахского и любых других народов в составе одного государства, но происходить это должно по примеру Евросоюза и других объединений разных стран.