Идея о том, что в Конституции РФ может быть прописан пункт о возможности присоединения к территории России Украины и Белоруссии, - это действие, направленное на ухудшение отношения нашей страны с ее соседями. Об этом рассказал историк и политолог Александр Дюков в интервью изданию Украина.ру

Историк Дюков: Фраза «один народ – один Рейх» не является конкурентоспособной в современном мире © commons.wikimedia.org, Совет Федерации Богдана Безпалько предложил закрепить в документе право на воссоединение всего Русского мира, чтобы любой регион Украины и Белоруссии имел бы возможность присоединения к РФ на основании этого пункта, а не только на основании права наций на самоопределения.

«Если бы наши враги захотели бы ухудшить положение России на постсоветском пространстве, то я бы на их месте сделал именно такое заявление от члена Конституционного совета, от группы по корректировке Конституции», — категоричен эксперт.

По его мнению, это предложение станет поводом для того, чтобы соседние государства подозревали Россию в проведении подрывной деятельности против них с целью отобрать у них часть их территории.

«Это идея, которая работает исключительно на наших оппонентов. Это идея, которая своим итогом будет иметь отталкивание наших соседей в руки наших стратегических противников», — подчеркнул Дюков.

Политолог добавил, что не против воссоединения как русского, белорусского, украинского, молдавского, казахского и любых других народов в составе одного государства, но происходить это должно по примеру Евросоюза и других объединений разных стран.