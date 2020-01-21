В ситуации с Гончаруком, продолжил эксперт, произошла показательная порка, и все встало на свои места, однако в ситуации, когда идет война всех против всех, кризис в стране будет углубляться.
По его словам, президент изобразил из себя самодержца и объяснил Гончаруку, как нужно служить народу, сыграв на публику, подобно своему сериальному персонажу — президенту Голобородько.
«Но Зеленского предают даже те, кто без него — никто, кто без него были бы активистами на общественных началах. Их патроны — это совсем другие люди. Зеленский же торгует лицом, а за его спиной торгуют землей, госпредприятиями и национальным достоянием», — категоричен Белашко.
У Зеленского, добавил политолог, нет своей команды, и, получив карт-бланш от населения Украины, он его отдал шулерам, которые воспринимают его в качестве козырной шестерки.
Последствия этого — дальнейшая демодернизация, культурная, политическая, управленческая деградация страны, что приведет к промышленной, инфраструктурной, транспортной деградации, заключил он.