Президента Украины Владимира Зеленского пытаются подставить те, кого он вытащил во власть. При этом сам глава государства ничего не смог поделать с критиковавшим его на аудиозаписях премьер-министром Алексеем Гончаруком. Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве 20 января рассказал директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко

«Слуги народа» сами отказались убирать Гончарука. Но если бы убрали, было бы хуже - Бортник © Руслан Бортник

По его словам, президент изобразил из себя самодержца и объяснил Гончаруку, как нужно служить народу, сыграв на публику, подобно своему сериальному персонажу — президенту Голобородько.

«Но Зеленского предают даже те, кто без него — никто, кто без него были бы активистами на общественных началах. Их патроны — это совсем другие люди. Зеленский же торгует лицом, а за его спиной торгуют землей, госпредприятиями и национальным достоянием», — категоричен Белашко.

У Зеленского, добавил политолог, нет своей команды, и, получив карт-бланш от населения Украины, он его отдал шулерам, которые воспринимают его в качестве козырной шестерки.

Последствия этого — дальнейшая демодернизация, культурная, политическая, управленческая деградация страны, что приведет к промышленной, инфраструктурной, транспортной деградации, заключил он.