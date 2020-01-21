Украинская делегация рассчитывает, что площадка Парламентской ассамблеи Совета Европы поможет Украине в переговорах в «нормандском формате». Об этом 21 января в интервью НВ заявила глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько

«Мы продолжаем говорить о том, что Россия незаконно оккупировала Крым и начала войну на востоке Украины. Мы также напомним, что ее жертвами в свое время были Грузия и Молдова. Планируем проводить ряд мероприятий, связанных с Крымом, где будет подчеркнута важность деоккупации. Мы очень хотим, чтобы наша площадка в ПАСЕ помогала Украине в переговорах в нормандском формате», — заявила она.