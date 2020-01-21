«Мы продолжаем говорить о том, что Россия незаконно оккупировала Крым и начала войну на востоке Украины. Мы также напомним, что ее жертвами в свое время были Грузия и Молдова. Планируем проводить ряд мероприятий, связанных с Крымом, где будет подчеркнута важность деоккупации. Мы очень хотим, чтобы наша площадка в ПАСЕ помогала Украине в переговорах в нормандском формате», — заявила она.
По ее словам, это значит, что украинская делегация будет активно сотрудничать с Францией и Германией. Ясько подчеркнула, что Украина не планирует сотрудничество с делегацией России.