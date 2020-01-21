Если раньше Житомир был полностью русскоговорящим городом, то сейчас соотношение между украиноязычными и русскоязычными гражданами примерно 50 на 50. Об этом рассказал житомирский журналист и блогер Сергей Форест в интервью изданию Украина.ру

Журналист Форест из Житомира: Украинцы возмущены запретом русского языка, но протестовать не будут © Facebook, Сергей Форест

Эксперт обратил внимание, что хотя его знакомые и привычный круг общения разговаривают на русском языке, то жители города даже стали использовать украинский язык немного чаще, чем раньше.

«Мне ничего не мешает свободно разговаривать и на украинском, и на русском. Я не вижу в этом проблемы. Если до 2014 года люди общались на обоих языках, не ставя этот вопрос во главу угла, то сейчас все изменилось», — пояснил Форест.

По его словам, власть специально вбрасывает в информационное пространство языковую проблему, чтобы отвлечь внимание граждан от проблем экономики вроде продажи земли или тотальной приватизации.

Журналист добавил, что горожане выражают недовольство запретом русских школ, но это возмущение вряд ли выльется в акции протеста или нечто большее, ограничившись лишь гневными разговорами на кухне или постами в социальных сетях.