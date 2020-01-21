Пятидесятый Всемирный экономический форум в Давосе продлится с 21 по 24 января. В нем примут участие около 3 тысяч чиновников из 117 стран мира.
В среду, 22 января, пройдет двусторонняя встреча Гончарука с премьер-министром Финляндии Санной Марин и президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сумой Чакрабарти.
Кроме того, в этот день пройдет заседание Национального инвестиционного совета Украины под председательством Гончарука.
«Премьер проведет ряд встреч с представителями международного бизнеса и крупнейшими международными инвесторами», — говорится в сообщении Кабмина.