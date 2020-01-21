Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время двухдневного рабочего визита в Давос проведет ряд двусторонних встреч и примет участие в ежегодном Всемирном экономическом форуме. Об этом 21 января сообщается на сайте украинского правительства

«Ты зачем туда едешь?» Погребинский назвал визит Зеленского в Давос плохим знаком © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

В среду, 22 января, пройдет двусторонняя встреча Гончарука с премьер-министром Финляндии Санной Марин и президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сумой Чакрабарти.

Кроме того, в этот день пройдет заседание Национального инвестиционного совета Украины под председательством Гончарука.

«Премьер проведет ряд встреч с представителями международного бизнеса и крупнейшими международными инвесторами», — говорится в сообщении Кабмина.