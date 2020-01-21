Президент Литвы Гитанас Науседа не поедет на Всемирный форум памяти жертв Холокоста, который состоится в Израиле 22-23 января. Об этом во вторник, 21 января, сообщил Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье

Науседа был в списке приглашенных, однако вместо этого решил поехать в Польшу, где планирует посетить церемонию в музее Освенцима, которая пройдет под патронажем президента Польши Анджея Дуды.

Чей Холокост? Для кого нечеловеческая трагедия стала пиаром в политике © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Стоит отметить, что в конце декабря Сейм Литвы начал готовить скандальный законопроект, официально отрицающий участие Литвы в истреблении евреев во времена Второй мировой войны.

Против этого выступил как глава Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт, так и Ассоциация литовских евреев Израиля.

С 1941 по 1945 год в Литве было уничтожено 95-96% евреев, значительную роль в геноциде сыграло содействие местного населения нацистам. Однако после восстановления независимости Литвы эта тема стала вызывать дискуссии в обществе.