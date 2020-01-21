Посольство США на Украине отреагировало на повреждение памятника жертвам Холокоста в Кривом Роге. Соответствующее сообщение обнародовано на Facebook-странице диппредставительства 21 января

Вандал, осквернивший памятник жертвам Холокоста в Кривом Роге, попал на видео © Скриншот из видео Национальной полиции Украины Владимира Зеленского в Кривом Роге, а также оставил надписи на заборе еврейской школы.

«Мы глубоко обеспокоены недавними новостями об акте вандализма над памятником жертвам Холокоста в Кривом Роге. Мы надеемся на тщательное и оперативное расследование, благодаря которому причастные к этому неприемлемому и тревожному деянию будут привлечены к ответственности», — говорится в сообщении.

Тем временем полиции удалось установить личность мужчины, повредившего памятник — оказался ранее судимый 31-летний местный житель. В настоящее время правоохранители выясняют его местонахождение и готовят задержание.