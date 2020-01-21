Киевский политолог Денис Гороховский рассказал в комментарии изданию Украина.ру 21 января, как влияет на детей из русскоязычных семей на Украине необходимость следовать закону и пользоваться украинским языком

Как Киев отреагировал на закон о ликвидации русских школ на Украине? — видео ©

Киевлянин Гороховский подтвердил, что на Украине уже сейчас есть большая проблема в виде дефицита русскоязычных школ и он как отец сам столкнулся с ней. При этом дискомфорт от такой политики дети, по его словам, начинают испытывать еще в детских садах.

«Ребенку, который растет в русскоязычной семье и только научился говорить на одном языке, очень сложно объяснить, что есть разные языки и они смежные между собой, но есть определенные отличия. Почему, например, в этом случае "и" русская читается как "и", а в украинском, как "ы". И вот ты готовить стишок к утреннику, и ребенок знает слово "сказка", которое ему читает бабушка вечером, а на утреннике он должен сказать "казка", и это принципиально», — рассказал эксперт.

Он напомнил, что осенью прошлого года депутат от фракции «Слуги народа» Максим Бужанский зарегистрировал законопроект об отмене соответствующей нормы закона об украинизации образования, однако он так и не был рассмотрен.