Жадность украинского политика привела к ужесточению правил выдачи сувенирной продукции на форуме в Давосе. Об этом 21 января в своем Telegram-канале сообщил политолог и телеведущий Тарас Березовец

В 2020 году на Всемирном форуме в Давосе выдают лишь одну сувенирную шапку в одни руки. Шевченко и шапки: В Сети появилась новая фотожаба о жадности кандидата в президенты Украины © facebook.com

«Помните, в прошлом году был скандал, когда кандидат в президенты Игорь Шевченко намутил себе и друзьям с десяток знаменитых давосских синих шапок? В этом году приставили специального человека, который выдает одну шапку на руки», — написал политолог.

Кандидат в президенты Украины, экс-министр экологии Игорь Шевченко в 2019 году разместил пост в Facebook, в котором рассказал, что специально встал пораньше, чтобы взять друзьям бесплатные сувенирные шапки. Шевченко сообщил, что знает о правилах получения только одной шапки одним человеком. При этом политик отметил, что не был бы украинцем, если бы не возразил смотрящему за шапками и не обернул ситуацию в свою пользу.