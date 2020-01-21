«Это фото для тех, кто еще возит помощь в детские дома. Дом ребенка Малятко. Винница. Мусорник. Больше ничего комментировать не буду», — написала Дякун.
Пользователи начали активно обсуждать ситуацию. Одни возмущались варварским отношением к собранной помощи, другие отметили, что детским домам запрещено принимать мягкие игрушки
«Фу. Я против этого. Зачем выкидывать? Лучше мне б отдали», «Чтобы не быть в шоке, что выбрасывают мягкие игрушки и одежду — может, стоит уточнить, какие игрушки можно отдавать в детдом, а какие нет?», «Мягкие игрушки в детские дома не принимают, по санитарным нормам», «В любом случае, это неуважение к человеческому труду, не сильно заморочились, если бы организовали передачу бедным семьям, 21-й век на улице», «Такие игрушки надо в собачий приют отвозить. У собак это забава и расходный материал», — написали под постом.