Будапештский суд приказал освободить из-под стражи и вернуть под домашний арест украинского капитана круизного лайнера, который весной 2019 года столкнулся с экскурсионным катером в центре Будапешта. Об этом спикер главной прокуратуры города Ференц Раб сообщил изданию Hirado 20 января

Возросло количество жертв катастрофы с херсонским катером, затонувшим в Будапеште по вине одессита © REUTERS, Antonio Bronic | REUTERS, Antonio Bronic | Перейти в фотобанк Юрия К. — по обвинению в халатности, приведшей к гибели людей.

В январе 2020 года суд освободил украинца из-под стражи и вернул под домашний арест. Сейчас капитан теплохода должен носить электронное устройство и имеет право выходить из квартиры только с разрешением.

Раб заявил, что такое решение суда противоречит позиции обвинения, добавив, впрочем, что на данный момент прокуратура «пока исчерпала все свои процессуальные варианты».

На борту затонувшего лайнера находились 33 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа — живыми из воды достали семерых людей.