В конце мая 2019 года возле моста Маргит в Будапеште теплоход Viking Sigyn протаранил прогулочное судно Hableány, в результате чего последнее затонуло. Венгерские силовики задержали капитана теплохода — 65-летнего одессита Юрия К. — по обвинению в халатности, приведшей к гибели людей.
В январе 2020 года суд освободил украинца из-под стражи и вернул под домашний арест. Сейчас капитан теплохода должен носить электронное устройство и имеет право выходить из квартиры только с разрешением.
Раб заявил, что такое решение суда противоречит позиции обвинения, добавив, впрочем, что на данный момент прокуратура «пока исчерпала все свои процессуальные варианты».
На борту затонувшего лайнера находились 33 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа — живыми из воды достали семерых людей.